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ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मूंगफली खाने केनुकसान
वजन बढ़ना ज्यादा मूंगफली खाने से वजन बढ़ सकता है.
कब्ज इससे आपको कब्जहो सकती है.
किडनी में पथरी ऐसे में कई बार किडनी में पथरी हो सकती है.
हाई बीपी ऐसे में आपको हाई बीपी हो सकता है.
यूरिक एसिड इससे आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है.
खुजली ज्यादा खाने से आपको खुजली हो सकती है.
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