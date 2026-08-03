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ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Aug 03, 2026
Aug 03, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान
पाचन संबंधी समस्याएं इसे ज्यादा खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है.
लो ब्लड प्रेशर इससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है.
किडनी स्टोन इससे किडनी स्टोन होने का भी खतरा रहता है.
बदहजमी इसे ज्यादा खाने से बदहजमी भी हो सकती है.
यूरिक एसिड बढ़ाए इससे आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है.
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