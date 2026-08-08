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ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Aug 08, 2026
Aug 08, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान
पाचन संबंधी समस्याएं इसे ज्यादा खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है.
किडनी स्टोन इससे किडनी स्टोन होने का भी खतरा रहता है.
बदहजमी इसे ज्यादा खाने से बदहजमी भी हो सकती है.
यूरिक एसिड बढ़ाए इससे आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
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