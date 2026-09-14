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मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?
Kunal-mishra
Sep 14, 2026
Sep 14, 2026
Kunal-mishra
मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?
बदहजमी इसे ज्यादा खाने से बदहजमी भी हो सकती है.
यूरिक एसिड बढ़ाए इससे आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
पाचन संबंधी समस्याएं इसे ज्यादा खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है.
किडनी स्टोन इससे किडनी स्टोन होने का भी खतरा रहता है.
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