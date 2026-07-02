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ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jul 02, 2026
Jul 02, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान
मोटापा
इससे आपको धीरे-धीरे मोटापा हो सकता है.
हार्ट की समस्या ऐसे में हार्ट की समस्या हो सकती है.
मुहासे ज्यादा तेल-मसाले से मुहासे हो सकते हैं.
लीवर फैट ऐसा करने से लिवर में फैट जम सकता है.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ज्यादा मात्रा में खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.
पेट की समस्या इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है.
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