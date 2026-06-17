✕
ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान
एलर्जी ज्यादा लहसुन खाने से एलर्जी हो सकती है.
सिरदर्द इससे सिरदर्द और माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है.
पाचन में गड़बड़ी इसे ज्यादा खाने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है.
मुंह से बदबू इसे ज्यादा खाने से मुंह से बदबू आ सकती है.
लो ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है.
प्रेग्नेंसी में नुकसानदायक प्रेग्नेंसी में लहसुन खाना नुकसानदायक हो सकता है.
Read More
ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान
ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान
गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6 जगहों का करें रुख
देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक