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ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान
एलर्जी ज्यादा गरम मसाले खाने से एलर्जी हो सकती है.
सिरदर्द इससे सिरदर्द और माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है.
पाचन में गड़बड़ी इसे ज्यादा खाने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है.
मुंह से बदबू इसे ज्यादा खाने से मुंह से बदबू आ सकती है.
लो ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है.
प्रेग्नेंसी में नुकसानदायक प्रेग्नेंसी में अदरक खाना नुकसानदायक हो सकता है.
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