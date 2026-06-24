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ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान
पाचन समस्या ज्यादा अलसी के बीज खाने से पाचन समस्या हो सकती है.
वजन बढ़ाए इससे आपका वजन बढ़ सकता है.
डिहाइड्रेशन ऐसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है.
हार्मोनल असंतुल इसे ज्यादा खाने से हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है.
एलर्जी इससे आप को एलर्जी हो सकती है.
लो ब्लड प्रेशर ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर घट सकता है.
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