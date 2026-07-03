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ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jul 03, 2026
Jul 03, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान
त्वचा की समस्या ज्यादा सौंफ खाने से कई बार त्वचा की समस्या भी हो सकती है.
हार्मोनल इंबैलेंस इससे आपको कई बार हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.
प्रेग्नेंसी में नुकसान प्रेग्नेंसी में सौंफ खाने से बचना चाहिए.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
पेट की समस्या इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है.
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