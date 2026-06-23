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ज्यादा मेथी खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मेथी खाने के नुकसान
एलर्जी इससे आप को एलर्जी हो सकती है.
लो ब्लड प्रेशर इसे ज्यादा खाने से लो ब्लड प्रेशर लो सकता है.
वजन बढ़ाए इससे आपका वजन बढ़ सकता है.
डिहाइड्रेशन ऐसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है.
पाचन समस्या ज्यादा मेथी खाने से पाचन समस्या हो सकती है.
गर्भावस्था में खतरा इसे खाने से आपको गर्भावस्था में खतरा हो सकता है.
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