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अजीनोमोटो खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jul 09, 2026
Jul 09, 2026
Kunal-mishra
अजीनोमोटो खाने के नुकसान
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
सिरदर्द ज्यादा नींद लेने से आपका सिरदर्द हो सकता है.
त्वचा की समस्या ज्यादा सोने से कई बार त्वचा की समस्या भी हो सकती है.
वजन बढ़ना इससे आपका वजन ज्यादा बढ़ सकता है.
हार्मोनल इंबैलेंस इससे आपको कई बार हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.
पेट की समस्या इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है.
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