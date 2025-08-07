Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना होगा!

भारतीयों के लिए चाय सिर्फ़ सुबह का पेय नहीं, बल्कि एक एहसास और भावना है।

अगर आप भी ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो जान लीजिए कि यह सेहत के लिए कितनी अच्छी है।

अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो इससे दांतों पर दाग पड़ने का ख़तरा बढ़ सकता है।

चाय में हल्का एसिड होता है, अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो यह दांतों के इनेमल को नुकसान पहुँचा सकती है।

अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो यह मुँह का स्वाद बिगाड़ सकती है।

ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीने से दांत कमज़ोर हो जाते है क्योंकि चाय फ्लोराइड की परत को पूरी तरह से हटा देती है।