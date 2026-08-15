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ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान
Kunal-mishra
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान
सिरदर्द ज्यादा ग्रीन टी पीने से सिरदर्द हो सकता है.
नींद न आना इससे नींद नहीं आने की भी समस्या हो सकती है.
तनाव कई बार इससे तनाव भी हो सकता है.
हड्डियां कमजोर कुछ मामलों में इससे हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं.
खाली पेट न पिएं खाली पेट ग्रीन टी पीने से बचना चाहिए.
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