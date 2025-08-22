खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

दही को खाली पेट पीने से कई लोगों को फायदे की बजाय नुकसान होता है।

क्या हैं वो नुकसान और दही का सेवन कब नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं।

दही की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, इसी कारण इसे खाली पेट खाने से सर्दी-जुकाम हो जाता है।

और दही को खाली पेट खाने से शरीर में कफ बढ़ने लगता  है।

इसलिए खाली पेट दही खाने से बचे। इसे हमेशा नाश्ते में मिलाकर खाएं।