Oct 11, 2025
Prachi-tandon
Lip Kiss की ये गलतियां कर देंगी बहुत ज्यादा बीमार
लिप किस के फायदे तो जानते ही होंगे. लेकिन, क्या पता है कि लिप किस के दौरान लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनपर भारी पड़ती हैं.
एक रिसर्च के मुताबिक, दाढ़ी वाले पुरुष को किस करने से महिलाओं का चेहरा बिगड़ सकता है. क्योंकि, पुरुषों की दाढ़ी में ऐसे खतरनाक बैक्टिरिया होते हैं जिनकी वजह से स्किन इंफेक्श हो सकता है.
दाढ़ी बनेगी मुसीबत
अगर आपके या पार्टनर के मुंह में छाले हैं तब भी लिप किसिंग से बचें. इससे एक से दूसरे के मुंह में इंफेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है.
मुंह के छाले
पार्टनर को खांसी-जुकाम है तो लिप किस नहीं करें. इससे जर्म्स और बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं.
खांसी-जुकाम
यह एक तरह का इंफेक्शन है, जो मुंह के बैक्टिरिया से फैल सकता है. यह मुंह के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है.
हर्पेस
इस इंफेक्शन में मस्तष्कि और रीढ़ की हड्डी के आस-पास सूजन आ जाती है. यह सूजन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से होती है.
Meningitis (मेनिन्जाइटिस)
अगर पार्टनर मसूड़ों की किसी समस्या से गुजर रहा है, तब भी लिप किसिंग से बचें. हालांकि, मसूड़ों की समस्या किस से नहीं फैलती है. लेकिन, बैक्टीरिया जरूर मुसीबत की वजह बन सकते हैं.
मसूड़ों की समस्या
फटे होंठ सिर्फ किसिंग का मजा नहीं खराब करते हैं, बल्कि फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ा देते हैं.
फटे होंठ
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
