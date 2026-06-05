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Disneyland में बेटे रेयांश के साथ श्वेता तिवारी ने की मस्ती
Shivangi-shukla
Jun 05, 2026
Jun 05, 2026
Shivangi-shukla
श्वेता तिवारी और उनके बेटे की जापान ट्रिप की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
इस दौरान वो अपने बेटे के साथ डिज्नीलैंड में मस्ती करती हुई नजर आईं.
हालांकि उनकी बेटी पलक को इस दौरान उनके साथ नहीं देखा गया.
टोक्यो डिजनीरिजॉर्ट में दो अलग-अलग थीम पार्क हैं और श्वेता वहीं छुट्टियों का आनंद ले रही हैं
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