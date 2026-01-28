✕
हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें
Preeti-rajput
Jan 28, 2026
Jan 28, 2026
Preeti-rajput
श्रुति हासन अपने ब्यूटीफुल और फीयरलेस लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं.
वेस्टर्न से लेकर इंडियन लुक तक श्रुति हासन हर स्टाइल में कयामत ढाती हैं.
श्रुति हासन के एक्सप्रेशंस ये बताने के लिए काफी हैं की वह एक फियरलेस ब्यूटी हैं.
वेस्टर्न आउटफिट में श्रुति हासन काफी बोल्ड और खूबसूरत लग रही हैं.
वेडिंग फंक्शन पर श्रुति का ये लुक आप ऑप्ट कर सकती हैं.
एक्ट्रेस अपने सिंपल लुक को भी बोल्ड और स्टाइलिश बना सकती हैं.
Read More
हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें
अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें
रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज से दुनिया को बनाया दीवाना
रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें सबका दिल