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श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?
Sohail-rahman
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Sohail-rahman
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईठा’ बहुत जल्द आने वाली है.
जिसको लेकर श्रद्धा खूब सुर्खियां बटोंर रही हैं.
यह एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म हैं.
जिसमें श्रद्धा कलाकार, लावणी डांसर और लोक गायिका विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं.
श्रद्धा अपनी फिल्मों के साथ-साथ खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज की वजह से चर्चा में रहती हैं.
ईठा फिल्म के टीजर को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.
उनकी शानदार एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया है.
वो अपने लुक की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं.
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