✕
Oct 14, 2025
Preeti-rajput
शादी के लिए बेताब हैं ये सितारे, एक ने INSTA पर मांगा रिश्ता
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स शादी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में कई बड़े-बड़े सितारों का नाम शामिल है.
श्रद्धा कपूर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस की शादी का इंतजार पूरा देश कर रहा है.
जान्हवी कपूर काफी समय से शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. दोनों कई बार शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं.
सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर शादी की इच्छा जाहिर की थी.
रीम शेख अपने इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि वो 30 साल की होने से पहले शादी कर लेंगी.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी अगले एक साल में शादी करने जा रहे हैं.
अली गोनी कई साल से जैस्मिन भसीन को डेट कर रहे हैं. दोनों की शादी का फैंस इंतजार कर रहे हैं.
शिल्पा शेट्टी भी अपनी बहन शमिता शेट्टी के लिए अच्छे लड़के की तलाश में हैं. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.
Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा