'ईथा' के मराठी मुलगी अवतार में छा गई श्रद्धा!

श्रद्धा कपूर ने पिछले कुछ वर्षों में कई अच्छे रोल किए हैं लेकिन ईथा में उनका किरदार एक दम अलग है और श्रद्धा भी फुल मराठी मुलगी स्टाइल में नजर आती है