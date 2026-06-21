'ईथा' के मराठी मुलगी अवतार में छा गई श्रद्धा!

ईथा में श्रद्धा कपूर प्रसिद्ध मराठी तमाशा कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की भूमिका में हैं
छावा (2025) फेम लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणदीप हुडा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी नजर आएंगे
यह मूवी रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है जिसमें श्रद्धा 'मराठी मुलगी' स्टाइल में नजर आएंगी
ईथा का टीज़र 17 जून को सीबीएफसी की U/A 13+ रेटिंग के साथ पास कर दिया हुआ था जो 2 मिनट और 18 सेकंड का है
टीज़र की शुरुआत में भीड़ ईथा नाम की एक नर्तकी की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड होती है. श्रद्धा की एंट्री एक ट्रेडीशनल पर धमाकेदार अंदाज में होती है
श्रद्धा कपूर ने पिछले कुछ वर्षों में कई अच्छे रोल किए हैं लेकिन ईथा में उनका किरदार एक दम अलग है और श्रद्धा भी फुल मराठी मुलगी स्टाइल में नजर आती है
टीजर से साफ नजर आता है कि श्रद्धा और फिल्म मेकर्स मे मूवी को एक लेजेंड्री टैग दिलाने के लिए कितनी मेहनत की है
महाराष्ट्रीयन अंदाज़ होने के बावजूद ईथा के देशभर में ज़बरदस्त धमाल मचा सकती है.महाराष्ट्र में तो इसका हर सीन सच में फैन्स को पसंद आएगा