✕
Oct 16, 2025
Anuradha-kashyap
क्या आप भी रोज च्यूइंगम चबाते हैं? जानिए ये खतरनाक साइड इफेक्ट्स!
लंबे समय तक च्यूइंगम चबाने से जबड़े की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है, इससे दर्द, अकड़न और कभी-कभी सिरदर्द तक हो सकता है
च्यूइंगम चबाते समय हवा अंदर जाती है, जिससे पेट में गैस और फुलाव महसूस होता है इससे पाचन भी गड़बड़ा सकता है
ज़्यादातर च्यूइंगम में आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो लंबे समय में शरीर पर हानिकारक असर डालते हैं
च्यूइंगम में मौजूद केमिकल्स और एसिड दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे दांत पीले पड़ सकते हैं और सेंसिटिविटी बढ़ सकती है
कुछ लोगों में लगातार च्यूइंगम चबाने से माइग्रेन या सिरदर्द के अटैक बढ़ जाते हैं
बार-बार च्यूइंगम चबाने से लार अधिक बनती है और पेट को बार-बार खाने का संकेत मिलता है, धीरे-धीरे असली भूख कम लगने लगती है.
खाली पेट च्यूइंगम चबाने से एसिडिटी और गैस बनने लगती है, लंबे समय तक यह आदत पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है.
च्यूइंगम का लगातार सेवन आदत बन सकता है, धीरे-धीरे व्यक्ति दिनभर बिना सोचे समझे चबाता रहता है, जो मानसिक थकान और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप