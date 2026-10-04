शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? भूलकर भी 8 गलतियां न करें!

पूर्व दिशा की ओर मुख करके कभी भी जल अर्पित न करें, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं
प्लास्टिक या स्टील के लोटे का उपयोग न करें, जल हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के पात्र से ही चढ़ाएं
एक हाथ से जल्दबाजी में जल न चढ़ाएं, लोटे को हमेशा दोनों हाथों से पकड़कर ही जल अर्पित करें
जल की धारा को बीच-बीच में तोड़कर या रोक-रोक कर न गिराएं, धारा हमेशा पतली और एक समान निरंतर होनी चाहिए
शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए
शिवलिंग पर भूलकर भी हल्दी, तुलसी, केतकी का फूल और सिंदूर अर्पित न करें
बिना स्नान किए और अशुद्ध वस्त्र पहनकर कभी भी शिवलिंग को जल न चढ़ाएं
शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी न करें, जल निकासी (जलाधारी) को लांघें नहीं बल्कि वहीं से वापस लौट जाएं