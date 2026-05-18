प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार...

साल 2016 में, उन्होंने स्टारप्लस के ' ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा सिंघानिया गोयनका का किरदार निभाना शुरू किया. नायरा के किरदार के लिए जोशी को कई पुरस्कार और नामांकन मिले.