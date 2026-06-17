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कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की नींद
Sohail-rahman
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Sohail-rahman
शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पाला बदलने की खबर सामने आ रही हैं.
जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई हैं.
मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा सीट से सांसद संजय दीना पाटिल हैं.
भाऊसाहेब वाकचौरे शिर्डी लोकसभा सीट से सांसद हैं.
संजय जाधव परभणी लोकसभा सीट से सांसद हैं.
संजय देशमुख यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद हैं.
नागेश पाटील आष्टीकर हिंगोली लोकसभा सीट से सांसद हैं.
ओमराजे निंबालकर धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद) लोकसभा सीट से सांसद हैं.
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