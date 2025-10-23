✕
Oct 23, 2025
Anshika-thakur
जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?
शिलाजीत एक हर्बल दवा की तरह होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है
इसमें च्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं
शिलाजीत शरीर की शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है
आइए जानें कि क्या शिलाजीत से सच में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है
जी हां, शिलाजीत लेने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है
यह खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है
यह हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है
इसे खाने से रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है
इसका इस्तेमाल अल्जाइमर बीमारी की दवा तैयार करने में होता है
