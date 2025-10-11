Inkhabar Hindi News
Oct 11, 2025
Heena-khan

औरतों ने खाया शिलाजीत तो मर्दों की 10 घोड़ों जितनी ताकत भी होगी फिजूल

जब भी शिलाजीत का नाम आता है, तो लोगों के जहन में इसे पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के रूप में ही देखा जाता है.

आज शिलाजीत को सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक बेहद असरदार और फायदेमंद औषधि के रूप में पहचाना जा रहा है.

 हर महिला के लिए शिलाजीत एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है. इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

 इसमें मौजूद मिनरल्स महिलाओं की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जो खासकर मेनोपॉज के बाद जरूरी हो जाता है.

PCOD और मेनोपॉज के दौर में हार्मोन असंतुलन से गुजर रही महिलाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है.

