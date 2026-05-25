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पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन
Kamesh-dwivedi
May 25, 2026
May 25, 2026
Kamesh-dwivedi
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों पत्नी सोफी शाइन के साथ वेकेशन पर हैं. दोनों की इंटरनेट कुछ रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं.
इस वक्त वह पत्नी सोफी संग बाली में छुट्टियां मना रहे हैं. जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं.
ये कपल झरने में नहाता दिख रहा है. इस तस्वीर की बात की जाए, तो इसमें शिखर और सोफी झरने के पानी से खेलते दिख रहे हैं.
शिखर धवन की पत्नी ग्रीन कलर की ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हैं.
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ स्थान आपके मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं. ओम शांति.'
शिखर धवन और सोफी शाइन ने 12 जनवरी को इस जोड़े ने अपनी सगाई की घोषणा की. और 21 फरवरी को करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली थी.
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