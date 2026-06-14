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शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म
Sohail-rahman
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Sohail-rahman
शरवरी वाघ इन दिनों ‘मैं वापस आऊंगा’ फिल्म की वजह से चर्चा में हैं.
‘मैं वापस आऊंगा’ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है.
इसके बाद शरवरी अल्फा में नजर आएंगी.
इसके अलावा ‘ये प्रेम मोल लिया’ में नजर आएंगी.
जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगी.
इसके बाद अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी.
जिसमें उनके साथ अहान पांडे नजर आने वाले हैं.
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