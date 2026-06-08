शरवरी वाघ की खूबसूरत तस्वीरें

अभिनेत्री शरवरी वाघ ने 'प्यार का पंचनामा 2' (2015), 'बाजीराव मस्तानी' (2015) और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' (2018) जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया.