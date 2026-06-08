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शरवरी वाघ की खूबसूरत तस्वीरें
Kamesh-dwivedi
Jun 08, 2026
Jun 08, 2026
Kamesh-dwivedi
अभिनेत्री शरवरी वाघ इन दिनों आगामी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ से चर्चा में हैं. यह फिल्म 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
शरवरी वाघ का जन्म 14 जून 1996 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था.
शरवरी वाघ ने मात्र 16 साल की उम्र में एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया और 2013 में 'क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट' जीता.
अभिनेत्री शरवरी वाघ ने 'प्यार का पंचनामा 2' (2015), 'बाजीराव मस्तानी' (2015) और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' (2018) जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया.
एक्ट्रेस ने यश राज फिल्म्स की कॉमेडी फिल्म 'बंटी और बबली 2' (2021) से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.
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