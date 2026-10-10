Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट करें 9 दिन के 9 रंग!

11 अक्टूबर (रविवार) मां शैलपुत्री की पूजा हेतु नारंगी रंग पहनें, जिससे जीवन में जोश और नया उत्साह जगे
12 अक्टूबर (सोमवार) मां ब्रह्मचारिणी के लिए सफेद रंग पहनें, जो मन को शांति और पवित्रता प्रदान करता है
13 अक्टूबर (मंगलवार) मां चंद्रघंटा को समर्पित लाल रंग पहनें, जिससे असीम ऊर्जा और साहस की प्राप्ति होती है
14 अक्टूबर (बुधवार) मां कूष्मांडा के लिए रॉयल ब्लू रंग पहनें, जो मानसिक स्थिरता और गहरा सुकून देता है
15 अक्टूबर (गुरुवार) मां स्कंदमाता हेतु पीला रंग पहनें, जिससे जीवन में खुशहाली और पॉजिटिविटी आती है
16 अक्टूबर (शुक्रवार) मां कात्यायनी के लिए हरा रंग पहनें, जो तरक्की, संतुलन और नए विकास का प्रतीक है
17 अक्टूबर (शनिवार) मां कालरात्रि हेतु ग्रे रंग पहनें, जिससे संयम, संतुलन और आंतरिक शक्ति मजबूत होती है
18 अक्टूबर (रविवार) मां महागौरी के लिए बैंगनी रंग पहनें, जो बुद्धि, शान और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है
19 अक्टूबर (सोमवार) मां सिद्धिदात्री हेतु पीकॉक ग्रीन पहनें, जिससे जीवन में संतुष्टि और पूर्णता प्राप्त होती है