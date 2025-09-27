✕
Sep 27, 2025
Chhaya-sharma
Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम, होगा बुरा परिणाम
नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत करते है और अंत में कन्या पूजन किया जाता है.
कहा जाता है कि है कन्या पूजन के बिना 9 दिनों की पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है. जानते है यहां कैसे करें कन्या पूजन
शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही दिन कन्या पूजन के शुभ होते हैं.
साल 2025 में नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी 01 अक्टूबर को पड़ रही है.
कन्या पूजन में आप अधिक से अधिक कन्याएं बुलाना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहें संख्या 9 से कम नहीं होनी चाहिए
पुराण के अनुसार, कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक लड़कियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए
ध्यान रहे कि नवरात्रि की कन्या पूजन में उन्हीं लड़कियों को आमंत्रित करें, जिनका मासिक धर्म शुरू न हुआ हो.
नवरात्रि की कन्या पूजन में कन्याओं को भोग लगाने के लिए खीर या हलवा जरूर होना चाहिए और ध्यान रहे भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक हो
लौंकन्या पूजन में कन्याओं की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें भोग लगाए. साथ ही उन्हें को गिफ्ट भी जरूर दें
