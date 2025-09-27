✕
Sep 27, 2025
Chhaya-sharma
अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन तोहफे
शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन सबसे ज्यादा महत्वपूण होता है, कहते है कि इसके बिनी 9 दिनों की पूजा अधूरी है
कन्या पूजन की अष्टमी और नवमी तिथि में किया जाता है. इस साल अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 01 अक्टूबर को पड़ रही है.
कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को घर आमंत्रित किया जाता है, उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं
कन्या पूजन में आप छोटी-छोटी कन्याओं को पेसिंल पाउच मेंआप टॉफी, पेंसिल या कलर रखकर गिफ्ट में दे सकते हैं
छोटी लड़कियों को हेयर एक्सेसरीज पसंद होती है ऐसे में आर उन्हें हेयर बैंड, हेयर क्लिप या रबर बैंड दे सकते है ये श्रृंगार के सामन में आता है, जो शुभ है
लड़कियों को पर्स और हैंडबैग भ पसंद होते हैं ऐसे में आप कन्या पूजन में उन्हें से गिफ्त कर सकते हैं,
छोटे बच्चों को गुल्लक पसंद होती है, ऐसे में आप कंजक में कन्याओं ये गिफ्ट कर सकते हैं. मार्केट में इसके कई ऑप्शन अवेलेबल हैं
लड़कियों को सजने-संवारने पसंद होता है ऐसे में कन्या पूजन में में छोटी कन्याओं को चूड़ियां देना बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन हो सकता हैं
कन्या पूजन में आप छोटी लड़कियों को कलर बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके काम आने की वस्तु हो सकती है
