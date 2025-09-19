Title 1

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का जाप

Title 3

शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा हैं और नवरात्र के नौ दिन में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है, ऐसे में आप पूजा के साथ देवी के इन मंत्रों  का जाप कर सकते है.

ॐ जगन्मात्रे नमः

ॐ चण्डिकायै नमः

ॐ सरस्वत्यै नमः

ॐ लोक जनन्यायै नमः

ॐ सर्वदेवादि देवतायै नमः