\u0936\u093e\u0930\u0926\u0940\u092f \u0928\u0935\u0930\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0930\u094d\u0935 22 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0928\u0935\u0930\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0928\u094c \u0926\u093f\u0928 \u092e\u093e\u0902 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0917\u093e \u0915\u0947 \u0928\u094c \u0905\u0932\u0917-\u0905\u0932\u0917 \u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u093e \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0928 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0906\u0936\u0940\u0930\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948