Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का सैलाब!

वैष्णो देवी मंदिर (कटरा, जम्मू और कश्मीर) यह त्रिकुटा पहाड़ियों की गुफाओं में स्थित माता दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल है
कामाख्या मंदिर (गुवाहाटी, असम) यह नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है जहाँ माता सती की योनि की पूजा की जाती है
कालकाजी मंदिर (नई दिल्ली) यह दिल्ली का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है जो माँ काली (दुर्गा का स्वरूप) को समर्पित है
चामुंडेश्वरी मंदिर (मैसूर, कर्नाटक) यह मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है जहाँ माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है
मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर (मदुरै, तमिलनाडु) यह वैगई नदी के तट पर स्थित भव्य और ऐतिहासिक मंदिर देवी मीनाक्षी (पार्वती/दुर्गा का रूप) को समर्पित है
कालीघाट काली मंदिर (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) यह हुगली नदी के आदि गंगा तट पर स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है
ज्वालामुखी मंदिर (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) इस अनोखे मंदिर में माँ दुर्गा का कोई विग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ जमीन से निकलने वाली प्राकृतिक नीली ज्वाला की पूजा होती है
अम्बाजी मंदिर (गुजरात) यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित माँ अम्बा (दुर्गा) का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है