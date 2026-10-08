Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का सैलाब!

ज्वालामुखी मंदिर (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) इस अनोखे मंदिर में माँ दुर्गा का कोई विग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ जमीन से निकलने वाली प्राकृतिक नीली ज्वाला की पूजा होती है