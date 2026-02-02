Inkhabar Hindi News

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

Feb 02, 2026
शमिता शेट्टी से जानें बिना जिम जाएं, फिट रहने का कार्डियो रूटीन का स्मार्ट तरीका

शमिता शेट्टी ने बताया जब वह जिम नहीं जा पाती, तो वह सीढ़ियां चढ़ती हैं.

शमिता शेट्टी के हिसाब से यह बेस्ट कार्डियो है.

शमिता का मानना है कि जब वह जिम नहीं जा पाती,तो वह दिन में लगभग पांच बार सीढ़ियां चढ़ती-उतरती है

इससे न केवल कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है बल्कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, कोर और निचले शरीर की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है

शमिता का मानना है कि यह बेहतरीन वर्कआउट है, जो बिना किसी महंगे चीजों के आसान तरह से हो जाता है.

शमिता 47 साल की हो  गईं हैं लेकिन उनकी फिटनेस और उनके स्किन के ग्लो को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वह 47 की हैं.

