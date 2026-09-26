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लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल रहा था?
Shristi-s
Sep 26, 2026
Sep 26, 2026
Shristi-s
लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल रहा था?
लॉकडाउन 2020 के दौरान तमिल एक्टर शाम के चेन्नई स्थित फ्लैट में छापा मारा था. जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर जब उस दौरान सड़कों तक पर आना मना था, तब पुलिस ने एक्टर के घर दबीश क्यों दी और उन्हें गिरफ्तार क्यों किया?
पुलिस को नुंगमबक्कम इलाके में एक फ्लैट में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारा.
यह फ्लैट एक्टर शाम का बताया गया. जहां पुलिस ने शाम समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था.
पुलिस की जांच में सामने आया था कि यह कथित जुआ क्लब लॉकडाउन के दौरान चल रहा था और गतिविधियां रात करीब 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होती थीं.
पुलिस ने एक्टर शाम के फ्लैट से गेम बोर्ड, जुए के टोकन और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद किए जाने की बात कही थी.
छापेमारी के बाद एक्टर शाम और वहां मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने टोकन के जरिए कथित जुए के तरीके की भी जांच शुरू की थी.
पुलिस कार्रवाई के बाद शाम समेत पकड़े गए लोगों को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया था.
F-3 नुंगमबक्कम पुलिस ने केस दर्ज किया था और बाद में सभी को बेल मिल गई. यह मामला जुलाई 2020 का है.
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