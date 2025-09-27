✕
Sep 27, 2025
Shivashakti-narayan-singh
सेक्स के लिए जरूरी फूड्स: पुरुष और महिलाओं के लिए हेल्दी डायट
जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर. यह libido बढ़ाता और erectile function में मदद करता है.
नट्स और बीज
एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, ब्लड फ्लो और sexual stamina बढ़ाते हैं.
बेरीज (ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी)
Mood booster, तनाव कम करता है और sexual desire को बढ़ाता है.
डार्क चॉकलेट
ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्मोन उत्पादन और cardiovascular health के लिए जरूरी.
फिश (सैल्मन, टूना)
Spinach, kale जैसे सब्जियां ब्लड सर्कुलेशन और erectile function सुधारती हैं.
हरी पत्तेदार सब्जियां
प्रोटीन और विटामिन D से testosterone levels और मसल्स स्ट्रेंथ में मदद मिलती है.
अंडे
एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड फ्लो सुधारते हैं और sexual performance को बढ़ाते हैं.
अंगूर और अनार
Natural vasodilator, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और erection quality सुधारता है.
गार्लिक
पर्याप्त पानी पीना sexual endurance और overall हेल्थ के लिए जरूरी है.
हाइड्रेशन और पानी
