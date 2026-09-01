Inkhabar Hindi News

सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

Kamesh-dwivedi
Sep 01, 2026
Sep 01, 2026
Kamesh-dwivedi

सितंबर 2026 में अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जानें उनके नाम.

द पैराडाइज- 24 सितंबर

मिर्जापुर द मूवी- 4 सितंबर

जीवन बीमा योजना- 4 सितंबर

चुंबक- 10 सितंबर

द वन- 25 सितंबर

दायरा- 18 सितंबर

गांधारी- 3 सितंबर

Read More
फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसानचिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर, वरना पड़ जाएगा पछताना!