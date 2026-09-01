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सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का
Kamesh-dwivedi
Sep 01, 2026
Sep 01, 2026
Kamesh-dwivedi
सितंबर 2026 में अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जानें उनके नाम.
द पैराडाइज- 24 सितंबर
मिर्जापुर द मूवी- 4 सितंबर
जीवन बीमा योजना- 4 सितंबर
चुंबक- 10 सितंबर
द वन- 25 सितंबर
दायरा- 18 सितंबर
गांधारी- 3 सितंबर
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