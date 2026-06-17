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देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

Kamesh-dwivedi
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Kamesh-dwivedi

आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित हो रही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के मेकर्स ने फिल्म के कलाकारों का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है.

सनी देओल

प्रीति जिंटा

अली फजल

करण देओल

शबाना आजमी

अभिमन्यु सिंह

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देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुकबिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेसकौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के साथ हुईं रोमांटिककौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की नींद