देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

Kamesh-dwivedi

आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित हो रही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के मेकर्स ने फिल्म के कलाकारों का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है.