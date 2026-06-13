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देखें दिशा पाटनी की हॉट तस्वीरें
Kamesh-dwivedi
Jun 13, 2026
Jun 13, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं. देखें तस्वीरें.
दिशा पाटनी अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर बिकिनी लुक में तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
दिशा पटानी ने हर मौके के लिए ड्रेसिंग की कला में महारत हासिल कर ली है. चाहे वो कैजुअल स्ट्रीट स्टाइल हो, स्टाइलिश वेकेशन आउटफिट्स हों.
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में एक्ट्रेस की खूबसूरती और बोल्डनेस दोनों देखी जा सकती है.
उनका फैशन सेंस बहुमुखी प्रतिभा और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण है.
दिशा पाटनी के इंस्टाग्राम पर 60.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया स्टार हैं.
इस तस्वीर में वह व्हाइट कलर की ड्रेस पहने दिख रही हैं.
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