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ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?
Kunal-mishra
Sep 20, 2026
Sep 20, 2026
Kunal-mishra
ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?
मनरेगा इस योजना में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का पक्का रोजगार मिलता है.
प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें सरकार गरीबों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इस योजना में किसानों को पेंशन मिलती है.
किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना में किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है.
किसान क्रेडिट कार्ड
इस योजना में किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है.
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