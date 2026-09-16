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किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?
Kunal-mishra
Sep 16, 2026
Sep 16, 2026
Kunal-mishra
किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
इस योजना में किसानों को पेंशन मिलती है.
किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना में किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें किसानों की फसलों का बीमा होता है.
PM-KUSUM योजना इसमें सोलर पंप की सुविधा दी जाती है.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इस योजना में भी किसानों का काफी सुविधा मिलती है.
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