कौन हैं सायशा सैगल?

सायशा का बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री सायरा बानो से भी खास पारिवारिक रिश्ता है. सायरा बानो उनकी नानी की बहन हैं, इसलिए दिलीप कुमार उनके ग्रैंड अंकल और सायरा बानू ग्रैंड आंट थीं.