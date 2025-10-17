Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Anuradha-kashyap

घर पर अपनाएं ये उपाय और दो मुंहें बालों से कहें अलविदा

दो मुंहें बालों का बढ़ना महिलाओं और पुरुषों दोनों में आम है, यह दिखने में अनचाहा और गंदा लगता है सही तरीके अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

नीम और हल्दी को मिलाकर पेस्ट बनाएं, प्रभावित हिस्से पर लगाकर 15 मिनट छोड़ें यह बालों को कमजोर करता है और नई ग्रोथ को रोकता है.

नींबू में चीनी मिलाकर स्क्रब बनाएं, धीरे-धीरे मसाज करें. यह बालों को रूट से कमजोर करता है और त्वचा को साफ भी बनाता है.

शहद और बेसन को मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो लें यह बालों की ग्रोथ को कम करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है.

कॉर्नफ्लोर और हल्दी का पेस्ट बालों को धीरे-धीरे रोकता है, नियमित इस्तेमाल से यह असर दिखाने लगता है और त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता.

आंवले का पेस्ट और नारियल तेल मिलाकर मसाज करें,  यह बालों की जड़ें कमजोर करता है और नेचुरल रूप से ग्रोथ को कम करता है.

हफ्ते में 2-3 बार एक्सफोलिएट करें, यह डेड स्किन को  हटाता है और बालों को रूट से कमजोर करता है, धीरे-धीरे बाल कम होने लगते हैं.

इन उपायों को नियमित अपनाएं, तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन लगातार इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ कम होगी और त्वचा मुलायम व चमकदार बनेगी.

Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 कामइम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनीइस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!