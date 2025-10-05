✕
Oct 05, 2025
Anuradha-kashyap
रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से मिलेगी छुट्टी!
रात के खाने में ओट्स हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं, यह पेट को आराम देते हैं और गैस की समस्या नहीं होती
दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, यह पाचन सुधारता है और पेट में गैस बनने से रोकता है
हल्का सब्ज़ियों का सूप रात में पचने में आसान होता है, यह पेट को भरता है और एसिडिटी की समस्या नहीं बढ़ाता
हल्का ग्रिल्ड या उबला हुआ चिकन या फिश प्रोटीन देता है, यह पेट पर भारी नहीं पड़ता और गैस की समस्या नहीं होती
ब्राउन राइस या क्विनोआ ये अनाज पचाने में आसान होते हैं, यह रात में ऊर्जा देते हैं और पेट फुल नहीं करते
रात को हल्का मीठा खाना चाहते हैं तो केला अच्छा ऑप्शन है, यह पेट को शांत करता है और गैस नहीं बनती
थोड़े बादाम या अखरोट रात में खाना फायदेमंद है, यह पाचन में मदद करता है और पेट को भारी या फुलाव से बचाता है
