Oct 10, 2025
Komal-singh
पालक रोज खाने के फायदे
पालक में पाए जाने वाले आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से शरीर को ऊर्जा मिलती है.
अगर कोई महिला हर दिन दो हफ्तों तक पालक खाए, तो उसे न केवल बेहतर ऊर्जा महसूस होगी बल्कि उसकी आयरन के स्तर में भी सुधार होगा.
पालक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की ताकत बढ़ाने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद करता है.
नियमित सेवन से रक्त में आयरन की मात्रा बढ़ती है, जिससे थकान कम होती है.
पालक में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है.
विटामिन A और C त्वचा को स्वस्थ और दमकदार बनाते हैं.
पालक में कैल्शियम और विटामिन K होता है, जो हड्डियों
को मजबूत करता है
पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट मस्तिष्क को तेज करते हैं
