नाभि पेट और पाचन तंत्र से सीधे जुड़ी होती है। रात को नाभि में घी लगाने से पेट की गर्मी कम होती है और गैस, कब्ज व अपच जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।