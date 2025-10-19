✕
Oct 19, 2025
Anuradha-kashyap
हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू नुस्खे काम आएंगे!
हरी मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होने पर सबसे पहले हाथ साबुन और ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं, यह मिर्च के केमिकल को हटाने में मदद करता है.
अगर जलन ज्यादा हो रही है तो हाथों को ठंडे दूध में 5-10 मिनट भिगोकर रखें, दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन जलन कम करने में बहुत असरदार होते हैं.
नींबू का रस भी मिर्च की जलन को कम करने में मदद करता है, थोड़े-से नींबू का रस हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें, फिर पानी से धो लें.
हाथों पर दही लगाएं और 5 मिनट रखें, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मिर्च के जलन पैदा करने वाले तत्व को शांत करता है.
यदि हाथ सूखे हैं और जलन बनी रहे तो नारियल तेल, जैतून का तेल या कोई हल्की क्रीम हाथों पर लगाएं, यह हाथों की स्किन को आराम देता है और जलन कम करता है.
खीरा या आलू को पीसकर हाथों पर लगाएं, यह ठंडक देता है और जलन को तुरंत कम करता है 10 मिनट बाद हाथ धो लें और आराम महसूस करें.
थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, हाथों पर 2-3 मिनट लगाकर फिर धो लें यह जलन और खुजली दोनों को कम करने में मदद करता है.
अंत में हाथों को अच्छे से धोकर मॉइश्चराइजर लगाएं, यह त्वचा को नरम बनाता है और जलन से बचाव करता है. नियमित उपाय अपनाकर आप दर्द से राहत पा सकते हैं.
