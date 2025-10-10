✕
Oct 10, 2025
Anuradha-kashyap
सूजन से राहत चाहिए? आपकी किचन में छुपा है इलाज
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में बहुत असरदार होता है, इसे दूध या खाना पकाने में इस्तेमाल करें.
अदरक का सेवन शरीर की अंदरूनी सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करता है.
ग्रीन टी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो सूजन घटाने और शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करते हैं.
मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं की सूजन को रोकते हैं और स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं
पालक, केल और मेथी जैसी हरी सब्ज़ियां सूजन को घटाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं
बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो सूजन और थकान दोनों से राहत देते हैं
लहसुन में सल्फर यौगिक होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं
Read More
दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार टिप्स.
आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए सबसे अच्छा!
पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें
इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश हो जाएगा