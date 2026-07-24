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प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन में भरते हैं जोश
Kamesh-dwivedi
Jul 24, 2026
Jul 24, 2026
Kamesh-dwivedi
प्रोटेस्ट में नारों से ज्यादा गाने की गूंज सुनाई देती हैं. बॉलीवुड में कुछ ऐसे गाने हैं, जो किसी भी प्रदर्शन को और तेज धार देने का काम करते हैं.
आरंभ है प्रचंड
आजादी
हम देखेंगे
साथी हाथ बढ़ाना
खून चला
साड्डा हक
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